روسيا تحدّث إحدى غواصاتها القتالية وتزودها بصواريخ عالية الدقة

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد تمكنوا من تعديل وتحديث غواصة قتالية متعددة الأغراض، وزودوها بصواريخ "كاليبر" عالية الدقة.

وحول الموضوع قال المصدر لوكالة "تاس " الروسية : "قام الخبراء في روسيا بتعديل وتحديث غواصة Alrosa المتعددة الأغراض المطورة في إطار المشروع الحكومي 877В.. هذه الغواصة باتت قادرة على إطلاق صواريخ Caliber-PL المجنحة العالية الدقة".

وأشار المصدر إلى أن الغواصة لم تنضم لأسطول بحر البلطيق الروسي بل تمت إعادتها للخدمة لصالح أسطول البحر الأسود في الجيش.

وكانت روسيا قد طورت غواصة Alrosa الشهيرة في أحد أحواض بناء السفن بمدينة نيجني نوفغورود، وأدخلتها الخدمة لصالح الجيش في ديسمبر 1990.

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ويبلغ طول هذه الغواصة 76.2 م، وعرضها 9.9 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2300 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 17 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 52 شخصا، أما منظومة تسليحها فتضم صواريخ Caliber-PL المجنحة الروسية، وطوربديات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق الألغام البحرية.

المصدر: سلاح روسيا