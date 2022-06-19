القطط البرية تقضي تقريبا على الفئران الجرابية في جزيرة الكنغر

اكتشف علماء البيئة، أن عدد الفئران الجرابية في جزيرة الكنغر انخفض إلى 28 فأرا فقط. لأنه بعد حرائق الغابات عامي 2019-2020 بدأت القطط البرية تصطادها وتتغذى عليها.



وتشير مجلة Scientific Reports، إلى أن الحيوانات التي تضطر للانتقال إلى أماكن جديدة للعيش (الحيوانات الغازية) بسبب كوارث بيئية أو بفضل "مساعدة" الإنسان أصبحت منذ سنوات مشكلة بيئية كبيرة. فمثلا أدى نقل النمل الناري البرازيلي إلى الولايات المتحدة إلى انقراض انواع عديدة من القواقع، وتسبب جلب الفطر الإفريقي Batrachochytrium dendrobatidis إلى أوروبا بانقراض 90 نوعا من البرمائيات.

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ودرس علماء البيئة الأستراليون عواقب حرائق السهوب عامي 2019-2020 واكتشفوا أن الكارثة شملت أيضا جزيرة الكنغر، التي تعيش فيها مجموعة نادرة من الفئران الجرابية Sminthopsis aitkeni، لا يزيد عددها على 500 فأرة، يبلغ وزن كل منها 20-25 غراما فقط وطولها حوالي 10 سنتمترات. ولكن بعد الحرائق اختفت تقريبا.

ولذلك قرر الباحثون، معرفة أسباب اختفائها وما دور القطط البرية، التي جلبت إلى الجزيرة قبل عدة قرون خلال استعمار الجزيرة من قبل المهاجرين من أوروبا، في ذلك.

ويشير الباحثون إلى أنهم "درسوا تغير النظام الغذائي للقطط البرية بعد كارثة الحرائق عامي 2019-2020 واكتشفوا من تحليل محتوى معدة 86 قطة أن 8 بالمئة منها تغذت على الفئران الجرابية، التي تأثرت موائلها كثيرا بالحرائق".

ويضيف الباحثون، أظهر التحليل وجود بقايا ثماني فئران جرابية في الجهاز الهضمي لسبع قطط، ما يشير إلى أن القطط البرية بدأت تتغذى على الفئران الجرابية بعد الحرائق.

ولم يحدد الباحثون سبب التغير الحاصل في سلوك القطط البرية. ولكنهم يعتقدون، أنه من أجل الحفاظ على الفئران الجرابية، وحيوانات نادرة أخرى يجب إخلاء الجزيرة من هذه القطط المفترسة.

المصدر: tass