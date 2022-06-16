روسيا تدعم جيشها بدفعة جديدة من غواصات "الثقب الأسود"

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن روسيا قد تبني مجموعة جديدة من غواصات "فارشافيانكا" لسلاح البحرية في جيشها.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية "سيتم بناء 6 غواصات جديدة تعمل بالديزل والكهرباء من نوع فارشافيانكا في أحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، هذه الغواصات ستخصص للأسطول الشمالي في الجيش".

وأضاف المصدر: "نتوقع أن تبرم وزارة الدفاع عقودا مناسبة لتطوير هذه الغواصات العام القادم، ومن المفترض أن يبدأ تنفيذ المشروع عام 2024.. غواصات فارشافيانكا أظهرت قدراتها في الظروف القتالية وبينت أنها تتمتع بخصائص تقنية وتكتيكية ممتازة".

وتتميز غواصات "فارشافيانكا" بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تضلل من عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم "غواصات الثقب الأسود".

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ويبلغ طول كل غواصة منها 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، كما يمكنها الغوص لعمق 300 والإبحار بسرعة 20 عقدة، والعمل بشكل مستقل في البحر لمدة 45 يوما، فضلا عن أنها مجهزة بـ 6 منصات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، ومنصات لإطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى التي يمكن استعمالها للتعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية.

المصدر: سلاح روسيا