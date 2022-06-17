نجاح اختبار دبابة برمائية روسية في البحر الأسود

خضعت دبابة "سبروت – إس دي إم 1" العائمة الخفيفة الروسية للاختبارات في البحر الأسود واجتازتها بنجاح.

جاء ذلك في تقرير سنوي نشرته مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية. وقال التقرير إن الدبابة التي صنعت في مصنع "كورغان ماش زافود" أظهرت في المرحلة الأولى للاختبارات قدرة عالية على السير على سطح البحر، مع العلم أن سفن الإنزال تنقلها أيضا بسهولة.

إقرأ المزيد

وأضاف التقرير أن الدبابة الخفيفة العائمة لا تقل قدرة نارية عن الدبابات من طراز "تي – 80" و"تي – 90" . كما إنها لا تقل قابلية للسير على الطرق البرية غير المعبدة عن عربة " بي إم بي – 4 إم" للمظليين.

وقال نائب رئيس "روس تيخ" لشؤون الأسلحة والمعدات الحربية، بيك خان أوزدويف، إن اختبارات الدبابة البرمائية التي لا مثيل لها في العالم قد انتهت. وأضاف أن "سبروت – إس دي إم 1" تم تزويدها بمدفع عيار 125 ملم، ويمكنها أن تسير على سطح الماء وتقطع مسافة 500 كلم على البر دون أن تتزود بالوقود. كما يمكن إنزالها بمظلات من طائرة النقل وطاقمها في داخلها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا