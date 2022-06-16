اكتشاف آثار آلاف الحشرات في الشاي

ظهر أن كوب الشاي يمكن أن يكشف الكثير من التنوع البيولوجي للحشرات.





وتشير Biology Letters، إلى أنه باستخدام طريقة حديثة لتحليل الحمض النووي جمع الباحثون الحمض النووي البيئي لمفصليات الأرجل من الشاي والأعشاب المجففة التي تباع في متاجر السوبر ماركت، حيث تمكنوا من فصل "بصمات" جينية لأكثر من ألف نوع من مفصليات الأرجل معظمها من الحشرات والعناكب.

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وبالطبع لا تهدف هذه الدراسة إلى إثارة اشمئزاز محبي الشاي أبدا، لأن الحشرات تتواجد في كل مكان بما في ذلك على النباتات، حتى أن بعضها يجعلها بيتا لنفسه ولذريته. وكل ما تهدف إليه هذه الدراسة هو التحديد بدقة، من وبأي عدد "يسكن" في هذا النبات أو ذلك.

ويمكن باستخدام الطريقة الجديدة تحديد أصل المنتجات النباتية غير الشرعية التي تصادرها الجمارك، وتحديد نوع الآفات الزراعية ومراقبة اتصالها بالنباتات.

وبما أن كل جسم يترك في الوسط المحيط آثار الحمض النووي الخاص به، الذي يطلق عليه الحمض النووي البيئي، فإن العلماء يمكنهم فك شفرة الحمض النووي البيئي، ما يسمح بتحديد أصله دون الحاجة إلى تحليل عينة حقيقية من الحمض النووي. وقد حلل الباحثون 40 عينة لأربع نباتات- البابونج والنعناع والشاي والبقدونس، اشتروها من المتاجر الألمانية.

وقد حصل الباحثون من كل عينة في المتوسط على 32287 قراءة في الحمض النووي البيئي لمفصليات الأرجل. واكتشف الباحثون آثار 3264 حشرة تنتمي إلى ثلاث فئات و22 رتبة و281 عائلة و1068 جنسا و1279 نوعا، تعود لحيوانات عاشبة ومفترسة وطفيلية والتي تتغذى على المواد العضوية المتحللة.

ويبدو أن غالبية هذه الآثار تركتها الحيوانات في الحقول قبل جمع المحاصيل. كما اكتشف الباحثون آثار الحمض النووي البيئي لآفات المستودعات، ما يشير إلى أنها دخلت العينات بعد معالجتها وتجفيفها.

المصدر: فيستي. رو