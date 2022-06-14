روسيا تطور سفنا وغواصات جديدة لسلاح بحريتها

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد باشروا بتصنيع سفن وغواصات قتالية جديدة لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لأحواض بناء السفن الاميرالية الروسية "يوم الأحد 12 يونيو الجاري بدأت المنشآت التابعة لنا بتصنيع غواصتين جديدتين تعملان بالديزل والكهرباء من نوع لادا في إطار المشروع الحومي 766، وستكون الغواصتان رقم 4 و5 من هذا النوع اللتين يتم تطويرهما لصالح الجيش الروسي".

وفي الـ 12 من يونيو الجاري أعلن مصنع Sredne-Nevsky الروسي أيضا عن بدء عملية تصنيع كاسحة ألغام بحرية جديدة من نوع "ألكسندريت" في إطار المشروع الحكومي رقم 12700، وفي نفس اليوم أعلن مصنع "آمور" الروسي عن عملية تصنيع فرقاطة عسكرية في إطار المشروع الحكومي 20385، وكذلك أعلن مصنع "غوركي" عن بدء عملية تصنيع سفينة أبحاث بحرية لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع 03182R.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول غواصة من غواصات "لادا" نحو 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1765 طنا، يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة ما يجعل هذه الغواصات عصيّة على الاكتشاف من قبل العدو.

أما سفن الأبحاث البحرية التي تطورها روسيا في إطار المشروع 03182R فسيبلغ طول كل واحدة منها نحو 100، وعرضها 16 م تقريبا.

المصدر: سلاح روسيا