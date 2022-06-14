حائز جائزة الدولة الروسية: علم الحياة سيلعب دورا محوريا في العالم في منتصف القرن الجاري

سيلعب علم الحياة بحلول منتصف القرن الجاري دورا هاما في رعاية صحة الناس.

أعلن ذلك الأكاديمي الروسي، ألكسندر أورتشاكوف بعد نيله جائزة الدولة التي منحه إياها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 12 يونيو في الكرملين، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد روسيا.

يذكر أن، ألكسندر أورتشاكوف وزميله، أندريه ليسيتسا، منحا جائزة الدولة عام 2021 لقاء دراسة (بروتيوم)، بصفته مجموعة لبروتينات خلايا الإنسان كلها.

ويعد أورتشاكوف مديرا علميا للمشروع. أما أندريه ليسيتسا فهو كبير الباحثين في معهد "أوريخوفيتش" للكيمياء الحيوية والطبية.

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ويكمن الإنجاز العلمي للباحثين في حل شيفرة بروتيوم الإنسان، الأمر الذي سمح بوضع تكنولوجيا تقييم حالة صحته. وعلى سبيل المثال فإن الباحثيْن أفرزا علامات حيوية تدل على حالات ممرضة. وعلاوة على ذلك فإنهما استطاعا لأول مرة في العالم، أن يكتشفا في ميليلتر واحد من الدم نسخا من الجزيئات تعد بوادر مبكّرة للمرض.

سمحت بحوثهما العلمية بابتكار دواءيْن أحدهما "فوسفوغليف" الذي يستخدم لعلاج الكبد و"فيتافوسفوليب" لعلاج مرض تصلب الشرايين.

يذكر أن مراسم منح جوائز الدولة أقيمت يوم12 يونيو الذي يصادف عيد روسيا الوطني.

قد مُنح الحائزون جوائزهم في مجالات العلم والتكنولوجيات والأدب والفنون والنشاطات الحقوقية والإنسانية والخيرية.

وتقدر القيمة العينية لكل جائزة بـ10 ملايين روبل.

المصدر: تاس