البرتغال تخطط لتطوير سفينة تحمل طائرات وغواصات مسيّرة

ذكر موقع janes المتخصص بالشؤون العسكرية أن البرتغال تخطط لبناء سفينة عسكرية متعددة الأغراض قادرة على حمل الطائرات والقوارب والغواصات المسيّرة.

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وجاء في منشور على الموقع "وافقت الحكومة البرتغالية رسميا على تمويل برنامج Plataforma Naval Multifunciona الذي يهدف لتطوير سفينة عسكرية متعددة الأغراض قادرة على حمل الطائرات والقوارب والغواصات المسيّرة، وما بين عامي 2023 و2025 سيتم إنفاق نحو 101 مليون يورو لتطوير هذه السفينة".

وأشار المنشور إلى "أن البحرية البرتغالية ستكون مسؤولة عن تحديد مفاهيم استخدام السفينة الجديدة، وتحديد المواصفات الفنية المطلوبة منها، كما سيشرف قادة الأسطول البحري في الجيش البرتغالي على أعمال تصنيع السفينة ".

ومن المعروف حاليا أن السفينة الجديدة ستكون قادرة على تأدية مجموعة واسعة من المهام، منها عمليات الاستطلاع، والأبحاث البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ، وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية.

وتعتمد العديد من البلدان حاليا على الطائرات والغواصات القوارب المسيرة في أساطيلها، وتستخدم هذه المعدات بشكل أساسي في عمليات الاستطلاع والبحث، فالولايات المتحدة على سبيل المثال استحدثت سربا من السفن والمعدات البحرية لهذا الغرض، وتمتلك روسيا أيضا العديد من أنواع القوارب والغواصات المسيرة وتعمل حاليا على تطوير درونات مروحية خاصة بسلاح البحرية.

المصدر: سلاح روسيا