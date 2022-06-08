ابتكرنها طالبات مصريات.. إعلامي يجرب الخرسانة ذاتية الإضاءة في برنامجه (فيديو)

قام الإعلامي المصري، رامي رضوان، خلال إحدى حلقات برنامجه، بتجربة الخرسانة ذاتية الإضاءة، ابتكرنها طالبات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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وخلال حلقة برنامج "مساء dmc"، أغلق الإعلامي رامي رضوان مصابيح الاستديو وعرض كشافا على قطعة خرسانة لتظهر الخرسانة مضيئة بعد ذلك، بحضور فريق العمل من الطلاب الذين ابتكروا هذا النوع من الخرسانة الذي يخزن الإضاءة.

وفي هذا السياق، كشفت الطالبات، منة سليمان وفاطمة عابد وميار خيري وزينب محمود، عن تفاصيل مشروع التخرج الخاص بهن، الذي تناول فكرة ابتكار نوع معين من مواد البناء يكون صديقا للبيئة، يقضي بأن تكون الخرسانة ذاتية الإنارة، التي تم ابتكارها أساسا لوضعها في الطرق لزيادة السلامة والأمان على الطرق.

وأكدت الفتيات أنهن استهدفن "مواد موجودة في مصر، من أجل ابتكار هذا النوع من الخرسانة والذي يمكنه تخزين الضوء خلال ساعات النهار وإخراجه خلال ساعات الليل".

وأوضحت أنهن توصلن لهذه الخرسانة من خلال خلط بعض المواد الكيميائية، التي يمكنها تخزين الطاقة وإخراجها في صورة ضوء، مع التشديد على أنها لا تؤثر في الخصائص الميكانيكية للخرسانة مثل قوتها ودرجة الإجهاد وتأثيرها على درجات الحرارة، بعد تجارب في المعمل استغرقت قرابة 5 شهور بالإضافة إلى الأبحاث النظرية.

المصدر: "الوطن"