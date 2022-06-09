الجيش الروسي يستخدم منظومة متقدمة لكشف أهداف مموّهة للعدو

يستخدم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا منظومة "ستريليتس – إم" المحمولة للاستطلاع والقيادة والاتصال.

وتساعد تلك المنظومة الطائرات الحربية الروسية الميدانية في إصابة أهداف الجيش الأوكراني المموّهة بشكل جيد.

أفاد بذلك مصدر مطّلع لوكالة "نوفوستي" الروسية وقال إن "ستريليت – إم" قادر على تنفيذ مهام يعجز الاستطلاع الجوي أحيانا عن تنفيذها.

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وعلى وجه الخصوص فإن المنظومة تزوّد الطيارين بإحداثيات الأهداف وتكشف عنها بواسطة جهاز دلالة الهدف الليزري لتدمرها صواريخ " خا- 29 إل" و" خا – 38 إم إل" جو- أرض" ذات رؤوس قتالية موجهّة ليزريا.

وجدير بالذكر أن المقاتلات والقاذفات تتلقى تلك المعلومات خارج منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية المعادية. وتقوم المنظومة بإظهر الهدف بمجرد وصول الطائرة إلى خط يسمح باستخدام صواريخها.

وأوضح المصدر أن الانحراف عن نقطة التصويب في حال اعتماد المعلومات الواردة من المنظومة لا تزيد عن متريْن أو 3 أمتار.

يذكر أن منظومة "ستريليتس" دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2007 بعد أن انتهى اختبارها في شركة "رادبو أفيونيكا"، وإنها تُخصّص لضمان الاتصال وإرسال المعلومات والملاحة وكشف العدو وقياس الإحداثيات ودلالة الأهداف.

أما منظومة "ستريليتس – إم" المطوّرة فإنها عبارة عن حاسوب لوحي تتوزع مكوناته الإلكترونية على السترة المدرعة الواقية للجندي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا