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كيف تتشكل ذاكرة طويلة الأمد للأحداث المرعبة؟

العلوم والتكنولوجيا

كيف تتشكل ذاكرة طويلة الأمد للأحداث المرعبة؟
Gettyimages.ru PeopleImages
صورة تعبيرية
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شرح فريق من علماء الأعصاب بكلية العلوم والهندسة بجامعة تولين وكلية الطب بجامعة تافتس الأمريكية، آلية تشكل ذاكرة طويلة الأمد للأحداث المرعبة.



وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن هذه العملية تجري في اللوزة الدماغية (الجسم اللوزي) - جزء الدماغ المسؤول عن العواطف.

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وقد لاحظ الباحثون خلال هذه الدراسة، أن المركب الكيميائي العضوي نورإبينفرين أو نورأدرينالين (norepinephrine) الذي ينتج في حالات المواقف العصيبة، يسهل ترسب الذكريات المرعبة في الدماغ، لأنه يحفزه إلى حالة من الإثارة الشديدة. وتجري هذه العملية بفضل تحفيز مجموعة معينة من الخلايا العصبية المثبطة في الجسم اللوزي.

ويذكر أن باحثين كنديين من جامعة كولومبيا البريطانية تحدثوا لأول مرة في مايو 2022، عن تأثير تحفيز الدماغ المغناطيسي عبر الجمجمة في المرضى الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب.
ووفقا لهم، إن هذه الطريقة في العلاج لها تأثير مفيد في المرضى، لأنها تزيد من نشاط مناطق الدماغ المسؤولة عن المكافأة والتحكم في المشاعر.

المصدر: لينتا. رو

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