إسبانيا تنهي المرحلة الأولى من اختبار غواصة متطورة

أعلنت شركة Navantia الإسبانية عن انتهاء المرحلة الأولى من التجارب على غواصتها من فئة " S-81" الجديدة.

وجاء في منشور على موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية "أكملت شركة Navantia المرحلة الأولى من الاختبارات البحرية على غواصة Isaac Peral العاملة بالديزل والكهرباء من فئة S-81 الجديدة، وخلال أسبوع خرجت الغواصة في ثلاث جولات بحرية، والآن يعدها الخبراء لاختبارات الغوص في خليج كارتاخينا".

ومن جهتها أشارت شركة Navantia إلى أن اختبارات الإرساء لـ Isaac Peral ستستمر حتى أغسطس القادم، وخلالها سيتعرف الخبراء على العيوب والمشكلات التي قد توجد فيها، وبعدها من المفترض أن تدخل عليها تعديلات في حال لزم الأمر، ومن ثم ستخضع لاختبارات الغوص، وفي ربيع 2023 من المفترض أن تسلّم لسلاح البحرية الإسباني.

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ويبلغ مقدار إزاحة هذه الغواصة تحت الماء 3372 طنا، ويمكنها الغوص لعمق 460 مترا، والحركة بسرعة 19 عقدة بحرية وقطع مسافة 5000 ميل بحري في كل مهمة، أما منظومة تسليحها فتضم طوربيدات DM2A4 من عيار 533 ملم، وصواريخ "هاربون" المضادة للأهداف البحرية.

المصدر: سلاح روسيا