شركة "كلاشينكوف " تطوّر طرقا لحماية المسيّرات من أجهزة الحرب الإلكترونية

هناك سبيل جديد طوّرته شركة "كلاشينكوف" الروسية لا يعتمد على الملاحة الفضائية ويتم تطبيقه داخل دائرة قيادة مغلقة.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن التكنولوجيا التي ابتكرها الأخصائيون في شركة "كلاشينكوف"، بصفتها فرعا في مؤسسة "روستيخ" تمكّن الدرون من التصدي لوسائل الحرب الإلكترونية، ومن المستحيل عمليا اعتراض تلك المسيّرة ذاتية العمل.

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وبالإضافة إلى ذلك فإن منظومة الملاحة الداخلية الجديدة أدق بكثير، مقارنة بمنظومة قيادة استمرارية.

وقال الأخصائيون في مؤسسة "روستيخ" إنهم على قناعة بأن منظومة الملاحة الجديدة ستكبح خسائر المسيّرات في الجيش الروسي.

من ناحية أخرى فإن الأساتذة والطلاب في جامعة الجنوب الفدرالية الروسية ابتكروا منظومة أخرى تمنع الهاكرز من اختراق الحاسوب الإلكتروني الذي يزوّد به الدرون.

وقالت مساعدة الأستاذ في قسم أمن التكنولوجيات المعلوماتية في الجامعة، يلينا باسان:" يقوم أسلوبنا على مبدأ الاستجابة حيث يجب على المسيّرة التعرف على شواذ تحدث في حالتها وإزالتها بشكل مستقل بدون تدخل مشغّلها. وتقوم خوارزمية المسيّرة بتقييم سرعة التحليق وعدد الأقمار الصناعية التي ترد منها إشارة ومدى تحميل المعالج المركزي ومواصفات التحليق.

ويمكّن الذكاء الذاتي المسيّرة من التمييز بين أنواع أحداث ومحاولات خرق إلكترونياتها من جهة وتأثير البيئة الطبيعية من جهة أخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا