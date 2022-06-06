فوج ثان لصواريخ "أفانغارد" الروسية يتهيأ للبدء في أداء المناوبات القتالية

يتهيأ الفوج الثاني لصواريخ "أفانغارد" الروسية الواعدة العابرة للقارات للبدء بأداء المناوبات القتالية ضمن تشكيلة فرقة قوات الصواريخ الإستراتيجية.

صرح بذلك الفريق أول، سيرغي كاراكايف، قائد قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية في مقابلة مع قناة "زفيزدا" (النجمة) التلفزيونية العسكرية.

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وقال إن الفوج الثاني لصواريخ "أفانغارد" مستعد لأداء المناوبات القتالية، ويمكن القول إن تلك الصواريخ لن تلقى في حال إطلاقها أية مقاومة من جانب أية درع صاروخية، وأضاف أن الدفاعات الجوية ومنظومات الدرع الصاروخية للعدو عاجزة في الوقت الراهن عن التصدي لهذا السلاح الروسي الخطير.

يذكر أن الفريق أول سيرغي كاراكايف كان قد أفاد في ديسمبر الماضي بأن قوات الصواريخ الإستراتيجية تعتزم أن تنشر عام 2022 أربعة أفواج جديدة للصواريخ الإستراتيجية الحديثة، بما في ذلك فوج صواريخ "سارمات" في فرقة الصواريخ "أوجور"، فوج صواريخ "أفانغارد" في فرقة الصواريخ "ياسنينسكي"، فوجا صواريخ "يارس" الاستراتيجية ذاتية الحركة في مقاطعتي تفير وكيروف.

يذكر أن صاروخ "أفانغارد" الاستراتيجي العابر للقارات مزوّد بالرأس فرط الصوتية القادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي بسرعة تصل 32000 كيلومتر في الساعة، ويقوم الصاروخ أثناء تحليقه نحو الهدف بمناورات مختلفة في الاتجاه والارتفاع، ما يمنع أي درع صاروخية من إصابته.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر لأول مرة هذا الصاروخ في مارس عام 2018.

المصدر: تاس