طلاب مصريون يصممون روبوتا يعمل بالمياه

استطاع فريق طلابي من كلية الهندسة بجامعة أسيوط في مصر الفوز بالمركز الخامس عالميا في مسابقة "SDC" من تنظيم الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا وذلك لتصميمهم روبوتا يعمل بالمياه.

حيث تحدث الطالب محمد عبد الراضي أحد أعضاء الفريق عن الروبوت والمعوقات التي واجهتهم خلال استضافته ضمن برنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل قائلا:

"سعداء جدا بالحصول على الجائزة من المسابقة العالمية بالرغم من متطلباتها الكتيرة لأن هما كل سنة بيطلبوا تغيرات معينة وأفكار اكتر ممكن يطلبوا روبوت يعمل بالطاقة الشمسية ممكن يطلبوا بالمياة او بالكهرباء او ممكن روبوت بيعمل مهمة معينة وكل المتطلبات دي هدفها تنمية مهارات الطلبة".

الطالب أيضا تحدث عن الدعم الكبير الذي قدم من الجامعة للوصول إلى هذه المرتبة إضافة الى الابتكارات الأخرى التي حققت نجاحات خلال الفترة الماضية:

"الكلية وفرت لنا كافة الإمكانيات لتنفيذ الروبوت وكافة المواد الخام ولكن واجهنا صعوبات كبيرة ولكن استطعنا التغلب عليها كنا فريق واحد وصممنا الروبوت ودخلنا المسابقة وحصلنا على مركز متقدم المركز الخامس

من قبل هناك فريق آخر بالكلية صمم طائرة درون كان وزنها 6 كيلو وطولها 2 متر وكانت تقدر تحمل وزن مثل وزنها وشارك هذا الابتكار في مسابقة في كاليفورنيا".