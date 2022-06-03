اللغويون الروس يخططون لوضع خوارزمية لكشف التلاعب في النصوص

أعلن علماء اللغة في الجامعة الروسية للعلوم الإنسانية، عن نيتهم ابتكار خوارزمية للبحث عن التلاعب في النصوص، التي هدفها التأثير في وعي الناس.





ويخطط العلماء لتحديد التقنيات المستخدمة عادة للتأثير في وعي القراء. ووفقا لهم سيقومون بتقييم ومقارنة المواد التي تنشر في وسائل الإعلام. بعد ذلك وعلى أساس نتائج تحليل أكثر مقاطع النصوص المقتبسة والمنشورة في شبكة الانترنت، سيتم إنشاء قاعدة (بنك) للبيانات الخاصة بالتلاعب، والتي ستشمل جميع النصوص التي لا تتوافق مع الحقيقة والواقع.

إقرأ المزيد

وبالإضافة إلى ذلك، سيدرس الباحثون المحتوى المرئي- الصور والفيديو وما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي. وستتم ضمن إطار هذا العمل العلمي، دراسة بنك من النصوص الملونة عاطفياً، يتكون من 3 ملايين كلمة، باستخدام طرق الكمبيوتر.

ويقول الدكتور سيرغي فودوبيتوف، الأستاذ المساعد في قسم الاتصالات الجماهيرية بالجامعة الروسية للصداقة، لقد أصبح فهم محتوى النص اليوم تحديًا عالميًا للغات الحاسوب ولتنمية الذكاء الاصطناعي بشكل عام. ووفقًا له، فإن عمل علماء الجامعة الروسية للعلوم الإنسانية، سيكون بالتأكيد مطلوبًا من قبل المختصين الذين يمكنهم النظرية العلمية وتعليم الكمبيوتر كيفية استخدامها.

ويضيف، سوف يساعد تعلم البشرية التعرف على المعاني المخفية بين السطور في محتوى المنشورات على مواجهة تهديدات المعلومات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"