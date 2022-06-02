العلماء الصينيون يستخدمون الروبوت في استنساخ خنازير

لأول مرة في العالم تمكن علماء جامعة نانكاي الصينية من استنساخ خنازير بمساعدة روبوت.



ويشير بيان المكتب الاعلامي للجامعة، المنشور على الموقع الإلكتروني للجامعة، إلى أن مجموعة من علماء الجامعة ابتكروا طريقة لاستنساخ الخنازير يشارك فيها الروبوت فقط.

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ويضيف، خضعت أنثى خنزير عادي، لعملية الإخصاب، بمشاركة الروبوت في كل مرحلة، وفي نهاية شهر مارس الماضي وضعت سبعة صغار من نوع Landrace.

ويقول ليو ياوي (Liu Yaowei) أحد أعضاء الفريق العلمي، "كل خطوة من خطوات الاستنساخ كانت أوتوماتيكية، ولم يشارك فيها أي إنسان". بحسب صحيفة South China Morning Post.

ووفقا له، يزيد الاستنتساخ بمساعة الروبوت من احتمال نجاح العملية بصورة عامة. لأن الروبوتات تعمل بدقة أعلى، ونادرا ما تسبب تلف الخلايا، كما يحصل أثناء عمل الإنسان.

وتشير الصحيفة، إلى أن علماء الجامعة استنسخوا خنازير لأول مرة في العالم عام 2017 باستخدام الروبوت في بعض المراحل..

ووفقًا لليو ياوي، ستساعد التكنولوجيا الجديدة الصين، التي تعتبر أكبر مستهلك للحوم الخنازير في العالم، على أن تصبح أكثر استقلالية في توريد هذا المنتج، وخاصة في ظل الحظر التجاري للولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

المصدر: نوفوستي