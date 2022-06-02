منظومة "فيتيبسك" تمنع الصواريخ المحمولة الأوكرانية من إصابة قاذفة "سو-25" الروسية المطوّرة

تستخدم القوات الجو- فضائية الروسية في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا قاذفات "سو- 25 إس إم 3" المطوّرة والمزوّدة بأجهزة الحماية الفعالة من الصواريخ المحمولة الأجنبية الصنع.

وأفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر لها في الأجهزة الأمنية، بأن المقصود بالأمر هو منظومة "فيتيبسك – 25" قادرة على حماية الطائرات من ضربات جوية توجّهها الصواريخ المعادية المحمولة المضادة للجو.

وحسب المصدر فإن هذا النموذج المطوّر من "سو-25" يستخدم أساسا في الاتجاه الجنوبي للعملية العسكرية الروسية وفي منطقة "دونباس" حيث تستعرض منظومات "فيتيبسك" الموضوعة داخل حاويات معلّقة بجسم الطائرة مواصفات عالية وتنفّذ بنجاح مهام التصدي للصواريخ المحمولة المضادة للجو.

وأشار المصدر كذلك إلى أن مثل هذه المنظومات نُصبت كذلك في مروحيات "كا – 52" ومروحيات "مي – 8" واستخدمت في سوريا حيث لم تصب أية مروحية نتيجة إطلاق الصواريخ المحمولة المضادة للجو من قبل الإرهابيين.

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جدير بالذكر أن قاذفة "سو-25 إس إم 3" تعد نموذجا مطوّرا من طائرة "سو- 25"، بصفتها قاذفة مدرعة تحت الصوتية تخصص لدعم القوات البرية فوق ميدان القتال ليلا ونهارا، وكذلك لتدمير الأهداف بإحداثيات محددة في أي ظروف للطقس.

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وقد ازدادت الفاعلية القتالية للطائرة بمقدار 3 أضعاف بعد تحديثها.

أما نموذجها المطوّر فحصل على نظام الملاحة الفضائية "غلوناس" الذي يبرمج نقطة إصابة نهائية بدقة 10 أمتار وكذلك منظومة التصويب والملاحة " إس في بي – 24 –25"، الأمر الذي يسمح برفع دقة الصواريخ غير الموجهة لمستوى الصواريخ الموجّهة. وبمقدور الطائرة تدمير الأهداف الأرضية صغيرة الحجم والأهداف الجوية ليلا ونهارا.

يذكر أن منظومة "فيتيبسك" تم تصميمها في شركة "إيكران" بمدينة سامارا الروسية، وإنها تخصص لحماية الطائرات والمروحيات من الصواريخ المحمولة المضادة للجو. وتتحقق الحماية عن طريق التشويش اللاسلكي الإلكتروني والبصري.

وتسلم الجيش الروسي دفعات أولى من تلك الأجهزة عام 2015. وهناك كذلك نسخة قابلة للتصدير تسمى بـ"بريزيدنت -إس" (الرئيس – إس) تتمتع بشعبية كبيرة في السوق الخارجية، وقد تم توريدها إلى بعض البلدان الصديقة المستخدمة للطائرات والمروحيات الروسية.

المصدر: تاس