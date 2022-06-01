الصين تنزل حاملة طائرات جديدة إلى المياه قريبا

ذكرت صحيفة South China Morning Post أن الصين ستنزل إلى المياه ثالث حاملة طائرات لها يوم الجمعة القادم.

وأشار مصدر عسكري للصحيفة إلى "أن الأعمال التحضيرية لإنزال السفينة المذكورة إلى المياه جارية في حوضJiangnan لبناء السفن في شنغهاي الصينية، وفي الـ 27 من مايو الفائت أصدر مكتب السلامة البحرية الصيني بيانا بضرورة إخلاء المراسي في منطقتي الرصيفين الثالث والرابع في الحوض المذكور".

وكانت الصين قد بدأت بتطوير السفينة المذكورة في حوض Jiangnan عام 2017، وفي البداية كان من المتوقع أن تنزلها إلى المياه في أبريل الفائت تزامنا مع الذكرى 73 لإنشاء سلاح البحرية في جيش البلاد، لكن الخطط تأخرت بعض الشيء بسبب الظروف التي فرضها انتشار جائحة كورونا في شنغهاي".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة الجديدة يصل طولها إلى 320 مترا، وعرضها حوالي 80 م، وتتميز عن حاملتي الطائرات الصينيتين الحاليتين بأن سطحها غير مجهز بمنصات تقليدية لإقلاع الطائرات بل مزود بثلاث منصات كهرومغناطيسية لهذا الغرض، اثنتان منها على القوس، والثالثة موجودة على الجانب الأيسر من السطح، كما يوجد فيها مصعدين لنقل الطائرات من حظائرها إلى سطح السفينة.

وبعد إنزال هذه السفينة إلى المياه من المفترض أن يستغرق استكمال تركيب المعدات فيها واختبارها أكثر من عام، وبعدها من المفترض أن تكون جاهزة للخدمة في سلاح البحرية الصيني.

المصدر: سلاح روسيا