علماء يقدمون التسلسل الجيني الأول من سويسرا لجدري القردة

شارك مركز جنيف للأمراض الفيروسية الناشئة نتائج التسلسل الأولى لجينوم جدري القردة من سويسرا.

وستتيح هذه الخطوة المهمة مزيدا من التحليل والمقارنة مع تسلسل الجينوم من البلدان الأخرى. ووفقا للنتائج الأولية، يرتبط تسلسل الفيروس في أول حالتين في سويسرا ارتباطا وراثيا بالحالات المبلغ عنها في العديد من البلدان الأخرى في سياق التفشي الحالي.

Complete viral sequence of monkeypox now available. Differs from 2017 outbreak (West African clade) by fewer than 100bp.https://t.co/4YBLqBxLUn — Adam Fraise (@FraiseAdam) May 30, 2022

وأتاح العلماء تسلسل الحمض النووي لفيروس جدري القردة الكامل للمجتمع العلمي من أول حالتين تم تحديدهما في سويسرا في 21 و24 مايو 2022 .

إقرأ المزيد

وشارك فريق المختبر المرجعي الوطني للفيروسات الناشئة (CRIVE) تسلسل الجينوم هذا عبر منصة Genbank.

ووقع تأكيد أربع حالات من جدري القردة عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في سويسرا بواسطة مختبر علم الفيروسات في مستشفيات جامعة جنيف (HUG)، وهو جزء من CRIVE، والذي تم تكليفه من قبل المكتب الفدرالي السويسري للصحة العامة (FOPH) بمراقبة هذا النوع من الأحداث.

ويتكون جينوم فيروس الجدري، أو جميع معلوماته الوراثية، من عشرات الآلاف من النيوكليوتيدات (وحدة أساسية في بناء حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين، وحمض نووي ريبوزي؛ فهي بمثابة الحروف الأساسية التي تكتب بها الجينات، التي تنقل أوصاف الطفل من الأم والأب).

ويرقى تسلسل الفيروس إلى قراءة هذه النيوكليوتيدات، ممثلة بأحرف للتوضيح. ومن أجل الحصول على هذا التسلسل، فإنه من الضروري إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وبعد ذلك، يمكن للعلماء، بحصولهم على هذه المعلومات، مراقبة الفيروس ومقارنة العينات السويسرية مع تلك المدرجة في البلدان الأخرى وإدخالها في نطاقات الاختبارات الخاصة بها لتحديدها.

First monkeypox genome sequence from Munich sampled on May 19, 2022



Monkeypox virus isolate MPXV-BY-IMB25241, complete genome GenBank: ON568298.1https://t.co/p3NladJTo9pic.twitter.com/xHaAdgrv7W — Roland Baker 2.0 (@RolandBakerIII) May 26, 2022

وهذه الحالات هي جزء من تفش أكبر وغير عادي مستمر في العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأستراليا مع أكثر من 400 حالة مؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في المملكة المتحدة في 7 مايو 2022.

المصدر: ميديكال إكسبريس