سلاح البحرية الكندي يتسلم العام الجاري سفينة دوريات جديدة كاسحة للجليد

ذكرت وسائل إعلام أن سلاح البحرية الكندي يستعد العام الجاري لاستلام سفينة دوريات عسكرية حديثة كاسحة للجليد.

وتبعا لموقع "تاس" الروسي فإن سلاح البحرية في الجيش الكندي من المفترض أن يتسلم خريف العام الجاري ثالث سفينة من نوع Harry Dewolf، والتي جهزت بهيكل خاص قادر على شق الجليد في مياه القطب الشمالي.

وسمّيت هذه السفينة باسم، ماكس بيرنايس، الضابط الذي اشتهر في المعارك التي خاضها سلاح البحرية الكندي في فترة الحرب العالمية الثانية، وصنعت في إطار عقود كانت قد وقعتها الحكومة الكندية مع شركة Irving Shipbuilding عام 2015، والتي بموجبها من المفترض أن يحصل سلاح البحرية الكندي على 6 سفن من نوع Harry Dewolf.

تطور كندا سفن Harry Dewolf لتعمل كآليات لمهمات الدوريات ومهمات الإنقاذ في البحار، كما جهّزت بهياكل متينة تمكنها من الإبحار في المياه المغطاة بالجليد، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 103.6 م، وعرضها 19 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 6615 طنا.

ويمكن لهه السفن نقل طاقم مكون من 65 شخصا إضافة إلى 22 عسكري، والأبحار بسرعة 17 عقدة بحرية، وقطع 6800 ميل في كل مهمة، كما أنها مسلحة برشاشات من عيار 25 ملم مضادة للاهداف الجوية، ورشاشات Browning M2 من عيار 12.7 ملم، ومنصة لحمل مروحيات CH-148 أو CH-146.

المصدر: سلاح روسيا