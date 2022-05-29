بريطانيا تحدّث مدمراتها الحربية

أعلن موقع Naval News أن بريطانيا تعمل على خطة لتحديث سفن Type-45 التابعة لسلاح البحرية في جيشها.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية بريطانية "أن التحديثات التي ستتطال السفن المذكورة ستشمل تكييف أنظمة التسليح فيها لتكون قادرة على إطلاق صواريخ Aster-30 المضادة للأهداف الجوية من نسخة Block 1 التي تصنعها MBDA الأوروبية، والتي بإمكانها التعامل مع مختلف الأهداف الطائرة بما فيها الصواريخ الباليستية المضادة للسفن".

وتبعا للموقع فإن وزارة الدفاع البريطانية كانت قد أبرمت عقودا بقيمة تزيد عن 300 مليون جنيه إسترليني مع شركة MBDA لتعديل بعض السفن التابعة لها وتسليحها بالصواريخ المذكورة.

ويوفر تحديث مدمرات Type-45 أيضا ترقية رادارات SAMPSON الموجودة فيها، و تحديث أنظمة التحكم الصاروخي SAMPSON، وجعل منصات إطلاق الصواريخ في تلك السفن قادرة على إطلاق 72 صاروخ مضاد للأهداف الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن 6 مدمرات من طراز Type-45 كانت قد انضمت لسلاح البحرية البريطاني ما بين عامي 2009 و2013، ويبلغ طول كل واحدة منها 152.4 م، وعرضها 21.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 8400 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 190 شخصا، وقطع 7000 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا