تركيا تختبر أسلحة قواربها العسكرية المسيّرة

أعلنت شركة Dearsan التركية لبناء السفن عن إجراء اختبارات ناجحة على أسلحة قوارب عسكرية مسيّرة جديدة طورتها لصالح جيش البلاد.

وجاء في مقال نشره موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية "أجرت شركة Dearsan التركية في بحر مرمرة مؤخرا اختبارات على أسلحة قوارب SALVO المسيّرة، وحضر الاختبارات ممثلون عن سفارات عدة دول، ودبلوماسيون، ومحللون عسكريون محليون وأجانب وعدد من الصحفيين".

وبدأت الاختبارات بإطلاق صاروخ موجه بالليزر من نوع CIRIT من منظومة Roketsan الموجودة على أحد القوارب المذكورة وأصاب الصاروخ هدفا متحركا بنجاح، وبعدها جرى اختبار إطلاق النار من منظومة Aselsan من عيار 12.7 ملم، وتمت إصابة الأهداف المقصودة بنجاح أيضا.

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ويبلغ طول كل قارب من قوارب SALVO المسيّرة 14.79 م، وعرضه 3.83 م، ويمكن لهذه القوارب الحركة بسرعة تصل إلى 60 عقدة بحرية، كما يمكن توجيهها عن بعد من محطات ساحلية أو من السفن والفرقاطات العسكرية، وجهزت هذه القوارب بصواريخ مضادة للأهداف البرية والمائية والجوية، ورشاشات من عيار 12.7 ملم.

المصدر: سلاح روسيا