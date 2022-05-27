كشفت مؤسسة العلوم الروسية أن كبح أنواع الأوكسجين النشطة يخفض من احتمال إخصاب النباتات بسبب انخفاض مستوى بيروكسيد الهيدروجين الذي يسرع عمليتي إنبات البذور والتكاثر، وفقا لخبراء روس.





ويشير الخبراء، إلى أن مفهوم أشكال الأوكسجين النشطة، يتحكم في إنبات حبوب اللقاح كعامل مهم ونمو النباتات، أصبح معروفا خلال السنوات العشر الأخيرة.

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وجاء في بيان المكتب، "قيم العلماء دور أشكال الأوكسجين النشطة، من خلال معالجة المدقات بمثبط سوبر أكسيد ديسميوتاز لتحديد سرعة وكفاءة إنبات حبوب اللقاح بمستويات منخفضة من البيروكسيد في الميسم. واتضح أنه في هذه الحالة تنخفض سرعة إنبات أنابيب اللقاح في الميسم بنسبة 76 بالمئة، وان احتمال نجاح عملية الإخصاب تنخفض بمقدار 1.5 مرة".

واستخدم الباحثون في هذه الدراسة نبات التبغ الشائع (Nicotiana tabacum)، حيث استخدموا سائلا لزجا يحمل حبوب اللقاح في مراحل مختلفة من نضوجها قبل وبعد عملية التلقيح، وقيموا فعالية نوعين من أنواع الأوكسجين النشط- الأكسيد الفائق وبيروكسيد الهيدروجين. واتضح أن بيروكسيد الهيدروجين بالذات هو العنصر الضروري لنمو الميسم، حيث يساعد على تسريع النمو ويضمن نجاح عملية التكاثر.

المصدر: tass