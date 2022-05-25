خبراء روس يصممون "نظاما ذكيا" لمراقبة الأوضاع في البحر الأسود

أعلن مدير معهد تقني روسي أن الخبراء الروس يعملون على تصميم "نظام ذكي" لمراقبة الأوضاع في البحر الأسود.

وقال يوري أنوشكو، المدير العام لمعهد الأكاديمي مينتس للتقنيات الإذاعية، إن خبراء مركز الأبحاث العملية للاتصالات الراديوية البعيدة المدى يعملون على "تصميم نموذج لنظام معلوماتي سيكون قادرا على حل مهمة مراقبة الأوضاع في البحر الأسود على المدى القصير والبعيد".

وأضاف أن النظام يمثل منصة للبرامج والأجهزة قابلة للتوسع، وهي ستسمح بمراقبة الأوضاع في البحر في الزمن الحقيقي.

وأوضح أن النظام سيتلقى بيانات من مختلف المصادر المفتوحة والمغلقة وسيعالجها بشكل آلي، وسيقوم بصياغة صورة الوضع في منطقة محددة.

ومع استخدام الذكاء الصناعي، سيسمح النظام بالكشف عن تغيرات الوضع واختلافه عن الوضع الطبيعي، والكشف عن مواقع خطيرة ومتابعتها، وإرسال البلاغات إلى أجهزة القيادة العسكرية.

المصدر: تاس