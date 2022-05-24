بتقنية "الديب فايك".. هولندا تحل لغز جريمة قتل وقعت قبل عقدين

أعلنت الشرطة الهولندية، أنها استخدمت تقنية "الديب فايك" لحل أطوار جريمة قتل وقعت قبل عقدين من الزمن، في مرآب سيارات تابع لمحطة مترو روتردام.

ولجأت الشرطة إلى تركيب فيديو يطلب فيه مراهق قتل بالرصاص في مرآب سيارات تابع لمحطة مترو روتردام، معلومات وشهادات تفيد في حل لغز جريمة القتل التي تعرض لها.

واعتبرت الشرطة أن خطوتها هذه قد تكون الأولى من نوعها في العالم.

ويظهر الفيديو الممتد على أكثر من دقيقة الفتى وهو يلوح للكاميرا ويمسك بالكرة أثناء لعب كرة القدم. ثم يتقدم على وقع موسيقى مؤثرة باتجاه أحد الحراس في الملعب حيث يتواجد أقاربه ومعلموه السابقون وأصدقاؤه.

ويسمع في مقطع الفيديو صوت يقول "هنالك شخص لا بد أنه يعرف من قتل أخي العزيز، لهذا السبب أعيد (سواريس) إلى الحياة في مقطع الفيديو هذا"، ثم يتوقف سيدار في شريط الفيديو ويرمي الكرة.

ويقول سيدار وأقاربه وأصدقاؤه "هل تعرف المزيد؟ إذا تحدث"، قبل أن تختفي صورة المراهق من الملعب وتظهر تفاصيل تتعلق بطريقة التواصل مع الشرطة بالهاتف أو البريد الإلكتروني.

وبعد يوم على نشر شريط الفيديو، قالت المتحدثة باسم شرطة روتردام ليليان فان دويفنبوده لوكالة الأنباء الفرنسية إن "تلقّي الشرطة عشرات المعلومات مؤشر إيجابي جدا"، مضيفة "لكننا لم نتحقق بعد ما إذا كانت المعطيات مفيدة".

وقتل سيدار سواريس بالرصاص في عام 2003 بينما كان يقذف كرات الثلج مع أصدقائه في ساحة انتظار السيارات بمحطة مترو روتردام.

وأثار مقتل الشاب البالغ من العمر 13 عاما حيرة الشرطة لسنوات، التي قامت الآن، بإذن من عائلة سواريس، بتصوير مقطع فيديو يطلب فيه المراهق من الجمهور المساعدة في حل جريمته الباردة.

المصدر: cbs news + فرانس 24