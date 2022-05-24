هل يمكن استخدام مرجان البحر لعلاج السرطان؟.. اكتشاف هام قد يثبت ذلك!

خطا علماء خطوة كبيرة إلى الأمام في البحث عن علاج جديد للسرطان، بعد اكتشاف مادة كيميائية طبيعية مضادة للسرطان في الشعاب المرجانية الرخوة.

وجرى التعرف على المادة الكيميائية، المسماة eleutherobin، في مرجان نادر بالقرب من أستراليا في التسعينيات، ولكن منذ ذلك الحين لم يتمكن العلماء من العثور عليها بكميات كبيرة بما يكفي لاستخدامها في المختبر.

والآن، اكتشف باحثون من جامعة يوتا أن المادة الكيميائية تنتج أيضا عن طريق الشعاب المرجانية اللينة التي تعيش قبالة سواحل فلوريدا.

ويأمل الفريق في إعادة تكوين المرجان اللين في المختبر، على أمل إنتاج المادة الكيميائية بكميات كبيرة لازمة لإجراء اختبارات صارمة.

وفي يوم من الأيام، يمكن استخدام المادة الكيميائية كأداة جديدة لمكافحة السرطان، وفقا للفريق.

وتستخدم الشعاب المرجانية اللينة الإليوثيروبين كوسيلة دفاع ضد الحيوانات المفترسة، حيث تعمل المادة الكيميائية على تعطيل الهيكل الخلوي.

ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات المختبرية أن المركب يمكن أن يمنع أيضا نمو الخلايا السرطانية.

وبعد نشأته في فلوريدا، اشتبه الدكتور بول سيسيسا، المعد الأول للدراسة، أن الشعاب المرجانية في المنطقة قد تحتوي على مادة كيميائية مراوغة.

إقرأ المزيد

وأحضر الدكتور سيسيسا عينات حية صغيرة من الشعاب المرجانية من فلوريدا إلى المختبر في ولاية يوتا، حيث بدأ الصيد الحقيقي.

وبينما أشارت الدراسات السابقة إلى أن الإليوثروبين مصنوع بواسطة كائنات حية تكافلية تعيش داخل الشعاب المرجانية، فقد اشتبه الباحثون في أن هذا لم يكن كذلك.

وقال سيسيسا: "لم يكن الأمر منطقيا. كنا نعلم أن الشعاب المرجانية يجب أن تصنع الإليوثروبين".

وفي المختبر، شرع الباحثون في فهم ما إذا كانت الشفرة الجينية للشعاب المرجانية تحمل تعليمات لصنع المركب.

وثبت أن هذا صعب، لأن العلماء لم يعرفوا كيف يجب أن تبدو التعليمات الخاصة بصنع المادة الكيميائية.

وقال البروفيسور إريك شميدت، المعد الرئيسي المشارك للدراسة: "الأمر يشبه الذهاب إلى الظلام والبحث عن إجابة حيث لا تعرف السؤال".

ولمعالجة هذه المشكلة، بحث العلماء عن مناطق الحمض النووي للشعاب المرجانية التي تشبه التعليمات الجينية لمركبات مماثلة من الأنواع الأخرى.

ثم قاموا ببرمجة البكتيريا التي نمت في المختبر لتتبع تعليمات الحمض النووي للشعاب المرجانية الخاصة بالشعاب المرجانية اللينة، ووجدوا أنهم كانوا قادرين على تكرار الخطوات الأولى لصنع المادة الكيميائية.

وفقا للباحثين، فإن هذا يثبت أن الشعاب المرجانية اللينة هي مصدر الإليوثروبين. ويأمل الفريق الآن في ملء الخطوات المفقودة من وصفة المادة الكيميائية، ومحاولة تكرارها في المختبر.

المصدر: ديلي ميل