سلاح البحرية الأمريكي يتسلم سفينة قتالية جديدة

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي تسّلم مؤخرا سفينة قتالية جديدة.

وجاء في منشور على الموقع "شهدت مدينة دولوث بولاية مينيسوتا مؤخرا احتفالية خاصة لتسليم الجيش الأمريكي سفينة LCS-21 القتالية، وهي السفينة الحادية عشرة من فئة Freedom التي يتم تصنيعها لصالح سلاح البحرية في البلاد".

وتبعا للموقع فإن العمل على تصنيع هذ السفينة بدأ عام 2018، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2019، وكان من المخطط أن تسلم للجيش الأمريكي عام 2021 لكن عملية تسليما تأخرت بعد أن تقرر إجراء تعديلات عليها بسبب عيوب تقنية كانت قد اكتشفت علب التروس التي تصل التوربينات الغازية بمحركات الديزل الموجودة فيها.

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ويبلغ طول هذه السفينة 115.3 م، وعرضها 17.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2862 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4500 ميل بحري في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليحها مدافع Mk.110 من عيار 57 ملم، وصواريخ RIM-116 المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 30 و12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 مل، كما جهزت بطائرات مسيرة من نوع MQ-8 ومروحيات MH-60R/S العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا