 
مباشر
عاجل
"فرانس برس": أكثر من 70 مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا

باكستان تنزل إلى المياه سفينة عسكرية جديدة محلية الصنع

العلوم والتكنولوجيا

باكستان تنزل إلى المياه سفينة عسكرية جديدة محلية الصنع
youtube/Defensehere
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t39b

أعلن موقع Navy Recognition أن باكستان أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة صنعتها لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في مقال على الموقع حول الموضوع "شهد حوض بناء السفن Karachi Shipyard & Engineering Works في كراتشي مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة عسكرية جديدة إلى المياه، هذه السفينة هي ثالث سفينة من فئة بابور يتم تطويرها لصالح سلاح البحرية الباكستاني، وشارك في الاحتفال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف".

وأشار الموقع إلى أن سلاح البحرية في الجيش الباكستاني كان قد وقع عام 2018عقودا مع شركات تركية لتصنيع 4 طرادات بحرية لصالحه في إطار برنامج MILGEM، وبموجب شروط العقود فإن أول سفينتين من هذه السفن يتم تصنيعها في تركيا في حوض بناء السفن Istanbul Naval Shipyard، أما السفينتان الأخريان فيتم تصنيعهما في باكستان.

إقرأ المزيد
"بيض الطيور" تحمي طياري المروحيات الروس من صواريخ "أرض - جو"

ويبلغ طول كل سفينة من سفن "بابور" نحو 108.8 م، وعرضها 14.8 م، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 31 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليح هذه السفن مدافعا من عيار 76 مل من تصنيع Leonardo الإيطالية، ورشاشات من عيار 35 ملم و25 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا