باكستان تنزل إلى المياه سفينة عسكرية جديدة محلية الصنع

أعلن موقع Navy Recognition أن باكستان أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة صنعتها لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في مقال على الموقع حول الموضوع "شهد حوض بناء السفن Karachi Shipyard & Engineering Works في كراتشي مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة عسكرية جديدة إلى المياه، هذه السفينة هي ثالث سفينة من فئة بابور يتم تطويرها لصالح سلاح البحرية الباكستاني، وشارك في الاحتفال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف".

وأشار الموقع إلى أن سلاح البحرية في الجيش الباكستاني كان قد وقع عام 2018عقودا مع شركات تركية لتصنيع 4 طرادات بحرية لصالحه في إطار برنامج MILGEM، وبموجب شروط العقود فإن أول سفينتين من هذه السفن يتم تصنيعها في تركيا في حوض بناء السفن Istanbul Naval Shipyard، أما السفينتان الأخريان فيتم تصنيعهما في باكستان.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن "بابور" نحو 108.8 م، وعرضها 14.8 م، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 31 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة.

وتضم منظومة تسليح هذه السفن مدافعا من عيار 76 مل من تصنيع Leonardo الإيطالية، ورشاشات من عيار 35 ملم و25 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا