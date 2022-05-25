تحديد مكان استخراج مرمر حمامات هيرودس

أثبت العلماء أن مكان استخراج المرمر المستخدم في إنشاء حمامات هيرودس الكبير ليس مصر.

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وتشير مجلة Nature Scientific Reports، إلى أن علماء جامعة بار إيلان الإسرائيلية بالتعاون مع علماء الجامعة العبرية في القدس، دحضوا الفرضية الشائعة بأن المرمر المستخدم في إنشاء حمامات هيرودس الكبير استخرج من مقلع في مصر حصرا. وهذا يشمل جميع القطع الأثرية والأدوات المنزلية التي عثر عليها في حمامات القيصر هيرودس الكبير.

وقد اكتشف علماء الآثار في كهف تيوميم الواقع على السفح الغربي لمرتفعات القدس، مقالع للحجر استخرج منها المرمر. وقد أصبح هذا الاكتشاف مفاجاة حقيقية. لأن الاعتقاد السائد بأنه في مناطق جنوب الشام (إسرائيل وفلسطين) لا توجد مقالع قديمة لاستخراج الحجر. لذلك كان يعتقد أن جميع القطع الأثرية المصنوعة من المرمر مصدرها مصر.

Bar Ilan University/Ayala Amir

ويقول البروفيسور آرين مائير موضحا، "استخدم هيرودس الكبير المنتجات المحلية، وكان استخراج المرمر في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد متطورا وبجودة عالية، يلبي متطلبات ومعايير هيرودس للرفاهية، الذي يعتبر أحد أفضل البناة بين الملوك في تلك الفترة".

المصدر: نوفوستي