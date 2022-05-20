أفضل مقاتلة للقرن العشرين تحتفل بعيد ميلادها الـ45

قامت مقاتلة "سو- 27" الاختبارية بأول رحلة جوية لها يوم 20 مايو 1977 وقادها الطيار السوفيتي فلاديمير أليوشين.

لقد أطلقت عليها آنذاك بـ"تي-10-1". وتحفظ تلك النسخة الاختبارية لـ"سو-27" الأسطورية لحد الآن في متحف سلاح الجو الروسي بقاعدة " مونينو" الجوية في ضواحي موسكو. وتم تصميم المقاتلة في مكتب" سوخوي" للتصاميم الجوية.

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وبدأ مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك بأقصى شرق روسيا في الإنتاج "سو- 27" على دفعات عام 1981. ومع ظهور تلك المقاتلة الثقيلة ازدادت إلى حد بعيد الإمكانات القتالية لسلاح الجو السوفيتي.

وقد حطّم الطيار السوفيتي، فيكتور بوغاتشوف، 8 أرقام قياسية عالمية من حيث سرعة الصعود بتلك المقاتلة متعددة المهام. كما قام بوغاتشوف الذي قاد تلك المقاتلة الأسطورية نهاية الثمانينيات برحلة جوية فريدة فوق المحيط المتجمد الشمالي مع تزويد الوقود في الجو.

وامتلكت المقاتلة وقت دخولها الخدمة في سلاح الجو السوفيتي أفضل نظام قيادة الأسلحة في العالم، بما فيها جهاز التصويب الراداري "أر إل بيكا – 27" ونظام توجيه الأسلحة. وتم تزويد المقاتلة آنذاك بصاروخين "جو – جو"من طراز" إر – 27" و"إر – 73" اللذين دمّرا الأهداف على مسافة 110 كلم.

أما النماذج الحديثة للمقاتلة فتم تزويدها بصواريخ " خا – 39، 31، 59 فائقة الدقة.

ولا تزال "سو- 27" تخدم في القوات الجو– فضائية الروسية. وقد اعترفت مجلة Flight International الأمريكية أن "سو- 27" الثقيلة هي أفضل مقاتلة متعددة المهام في القرن الـ20.

المصدر: روسيسكايا غازيتا