"روبوت" يلبي دعوة زميلتنا جيهان عبد الملك ويوجه تحية لـRT

خلال تواجدها في مقر قمة "روسيا والعالم الإسلامي " المنعقدة في كازان نشرت منتجة البرامج في قناة "ٌRT" جيهان عبد الملك فيديو طريفا تحاور فيه روبوتا وتدعوه إلى إجراء حوار.

وتقول جيهان إن اسم الروبوت "إلدار" وكان يتنزه في قاعة المؤتمر لوحده قبل ان ألتقيه وأدعوه للتصوير للظهور عبر شاشتنا فلبى الدعوة ووجه تحية لـRT.

ومن ميزات هذا الروبوت المصنع في موسكو، وهو من نوع R Bot 100 إمكانية التحكم به عبر ميكرفون أو رسالة نصية من خلال شبكة واي فاي خاصة به.. كذلك يمكن برمجته وفق الاحتياجات الشخصية لكل فرد، وفق ما نقلته زميلتنا جيهان عن الخبير الفني فاليري تشيانوف.

المصدر: RT