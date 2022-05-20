افتتاح معرض دولي للمروحيات المدنية في موسكو

افتتح الخميس 19 مايو في موسكو معرض "HelyRussia" ( هيلي راشا) الدولي للمروحيات المدنية.

ولم تصل المعرض العام الجاري وفود أجنبية كما كان الحال في الأعوام الماضية. لذلك ركّز منظمو المعرض على المنتجات الوطنية. وفي المقام الأول على مروحية "أنسات" ونماذجها المختلفة التي ينتجها مصنع المروحيات في قازان.

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وبينها نسخة إسعاف لمروحية "آنسات" تتميز بوقت محدود لإعداد الرحلة الجوية، ما يعد أمرا ضروريا لإجلاء المريض في الظروف الطارئة.

وهناك نسخة فاخرة لمروحية "آنسات" بقمرة قيادتها الزجاجية تسمى بـ" آنسات أوروس" على غرار سيارة "أوروس" الفاخرة الحكومية. وسبق لتلك النسخة أن استخدمت لنقل المسؤولين من مركز إلى آخر وقت إجراء محادثات هامة.

وكشف المعرض لأول مرة عن مروحية مسيّرة تستخدم لتنفيذ طيف واسع للعمليات المنفذة في الجو، بدءا من مراقبة الأرض ونقل الحمولة وانتهاء بتنفيذ الأعمال الزراعية وأعمال الإنقاذ.

وتسمى تلك المسيّرة بـ"باس – 200"، وبلغت سرعتها 160 كلم/ساعة. وبمقدورها نقل 50 كيلوغراما من الحمولة على ارتفاع 3900 متر لمدة 4 ساعات. وتستخدم المسيّرة عناصر من الذكاء الاصطناعي. وقد خضعت المسيّرة لاختبارات مختلفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا