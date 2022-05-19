روسيا تنزل إلى المياه قريبا سفينة أبحاث بحرية متطورة

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الاستعدادات جارية لإنزال سفينة أبحاث بحرية جديدة إلى المياه، لتعمل لصالح سلاح البحرية الروسي.

وجاء في بيان صادر عن مصنع فيمبل الروسي " تم نقل سفينة ياكوف لابوشكين المخصصة للأبحاث البحرية من ورشة التصنيع في معملنا بمنطقة ريابينسك إلى منطقة مفتوحة تابعة للمعمل، استعدادا لعملية إنزال هذه السفينة إلى المياه شهر مايو الجاري".

وأضاف البيان "الجاهزية التقنية للسفينة تبلغ 90% تقريبا في الوقت الحالي، الخبراء مستمرون بتجهيزها بالمعدات الإلكترونية، وسيتم تركيب الصاري عليها قريبا، ومن المفترض أن تنزل هذه السفينة إلى المياه في 25 مايو 2022، وبعد سلسلة من الاختبارات ستسلم لأسطول بحر البلطيق الروسي".

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وكانت روسيا قد بدأت بتصنيع هذه السفينة عام 2019 في إطار المشروع الحكومي رقم 19910، وصممتها لتكون سفينة أبحاث بحرية قادرة على دراسة أعماق البحار والمحيطات، وزودت بعوامات خاصة للبحوث، ومعدات لصيانة العوامات البحرية المخصصة للأبحاث العلمية.

ويبلغ طول هذه السفينة 59 مترا، وعرضها 11.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 1270 طنا، ويمكنها العمل لمدة 25 يوما وقطع مسافة 3500 ميل بحري في كل مهمة، ونقل طاقم مكون من 22 شخصا.

المصدر: سلاح روسيا