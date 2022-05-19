إيران.. إزاحة الستار عن طائرة النقل "سيمرغ" في أصفهان (فيديو)

أزاحت إيران اليوم، الستار عن طائرة النقل الخفيفة "سيمرغ" التي صنعها متخصصون في منظمة صناعة الطيران، في إحدى منشآت وزارة الدفاع بمدينة أصفهان.

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وقال وزير الدفاع العميد محمد رضا آشتياني، خلال إزاحة الستار عن طائرة "سيمرغ"، بحسب مراسلنا، إن "وزارة الدفاع تتولى مهمة كبرى في تعزيز القدرات الرادعة للجمهورية الإسلامية، وفي هذا الصدد نعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية والحروب الإلكترونية والمنعطفات التي تحدد الانتصار في ميدان المعارك غير المتكافئة".

وأضاف: "هذه الطائرة نتاج إعادة تصميم وتطوير طراز مشابه من طائرات النقل العسكري الخارجية لكن مواصفات قيادة ومحرك الطائرة لا تقارن بالنماذج المشابهة، وهي تتناسب مع احتياجات الدولة والأجهزة العسكرية، وتم إنتاجها مع مراعاة الظروف الجوية للبلاد ووفقا للمعايير الدولية".

وأشار وزير الدفاع إلى ميزات ومواصفات هذه الطائرة، قائلا: "إنها تتميز بالخفة وسعة الشحن الكبيرة، وارتفاع مدى وقدرة العمليات والرحلات التي تقوم بها الطائرة، إلى جانب التكيف مع الظروف المناخية للبلاد، والقدرة على الهبوط والإقلاع في مدارج قصيرة".

المصدر: RT