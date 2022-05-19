"سيكلوكار" سيارة روسية طائرة

أعلن فيتالي سافيليف وزير النقل الروسي عن إنشاء نموذج أولي لسيارة "سيكلوكار" الطائرة، التي ستعرض في المستقبل المنظور.

إقرأ المزيد



ويقول الوزير الروسي في الماراثون التعليمي "الآفاق الجديدة"، "لم يعد هذا خيالا علميا. بل نموذج تجريبي طوله 6 أمتار وعرضه 2.1 متر. إنه سيارة حقيقية، يمكنها الإقلاع عموديا والبقاء معلقة والتحليق إلى مسافة 500 كلم".

ويضيف موضحا، يبلغ وزن هذه السيارة أكثر من 2 طن، وسعتها تشبه السيارة التقليدية، أي أنها تتسع لعدة أشخاص.

وتجدر الإشارة، إلى أن السيارة "سيكلوكار" هي من ابتكار خبراء معهد الفيزياء الحرارية، التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، وسوف يتم بالتعاون مع مؤسسات روسية أخرى، في إنتاج أول نموذج طائر خلال عامين.

ويخطط الخبراء أيضا لابتكار جهاز يزن 30 كيلوغراما، لمراقبة حركة نقل البضائع بالفيديو.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"