كندا تنتهي من تحديث سفينة عسكرية أخرى تابعة لسلاح البحرية النيوزلندي

أعلن Radio New Zealand أن كندا انتهت من تعديل وتحديث سفينة عسكرية أخرى من نوع Anzac تابعة لسلاح البحرية النيوزلندي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تعديل السفينة المذكورة جاء في إطار اتفاقيات كانت قد وقعتها نيوزلندا مع شركات كندية، حيث وافقت الحكومة النيوزلندية عام 2014 على تخصيص مبلغ 446 مليون دولار لتعديل سفينتين من نوع Anzac تابعتين لها، وتم اختيار شركة Lockheed Martin Canada الكندية لهذا الغرض، وعام 2017 تم تخصيص 148 مليون دولار إضافية بعد أن تقرر تزويد السفينتين بمنظومات التوجيه والتحكم من نوع CMS 330.

وفي إطار عمليات التحديث والتعديل حصلت السفينتان النيوزلنديتان على أنظمة رصد ومعدات سونار ورادارات جديدة، كما استبدلت منظومات RIM-7 Sea Sparrow الصاروخية التي كانت موجودة فيهما بمنظومات Sea Zeptor الحديثة.

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وتجدر الإشارة إلى أن السفينتين المذكورتين كانتا قد صنعتا في كندا لصالح الجيش النيوزلندي عامي 1997 و1999، ويبلغ مقدار إزاحة كل سفينة منهما نحو 3600 طن، وطول كل واحدة 118 مترا، ويمكن لكل سفينة من هذا النوع الحركة بسرعة 27 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 178 شخصا، وقطع 6000 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا