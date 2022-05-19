منظومة "تور" الروسية متعددة القنوات تصيب الأهداف الجوية للعدو بدقة فائقة

يستخدم الجيش الروسي بنجاح في عمليته العسكرية الخاصة بأوكرانيا منظومة "تور إم 2 إي" التي قد توضع على المنصتين المجنزرة والمدولبة.

وتستخدم المنظومة ونماذجها المطوّرة "تور إم 2 غي" (المجنزرة) و"تور إم 2 كا"( المدولبة) و"تور-إم 2 إي" (المشكلة، أي القابلة لاستبدال أقسامها) لتدمير الطائرات والمروحيات والمسيّرات والصواريخ الموجّهة وغيرها من الأسلحة فائقة الدقة المحلّقة على ارتفاعات متوسطة وصغيرة، وذلك على خلفية الأوضاع الجوية الصعبة وتأثير التشويش المعادي.

وقد دخلت منظومة "تور إم 2 أي" الخدمة في الجيش الروسي عام 2007.

ومن أهم ميزات المنظومة قدرتها على إصابة الأهداف الجوية من وضع الثبات أو من الحركة حيث يمكن أن تقلل المنظومة من سرعتها إلى 20 كلم/ساعة وتستمر في تدمير الأهداف للعدو. كما يمكنها إطلاق الصواريخ من وقفات قصيرة. وتضم حوزة المنظومة 8 صواريخ يمكن أن تدمّر الطائرات الشبحية والصواريخ الموجهة وغيرها من الأهداف المحلقة بسرعة 700 كلم/ساعة على ارتفاع 10 كيلومترات.

وبمقدور المنظومة مرافقة 50 هدفا جويا في آن واحد، لتختار منها أخطر الأهداف العشرة التي تدمّر 4 أهداف منها في وقت واحد. كما بمقدورها استخدام رادار تابع لمنظومة مجاورة وتقدم لها معلومات واردة من رادارها.

المصدر: أوبورون أكسبورت