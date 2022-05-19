روسيا.. بركان كاريمسكي يقذف عمودا من الرماد ارتفاعه 3 كيلومترات

أعلن فرع كامتشاكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن بركان كاريمسكي قذف يوم الأربعاء 18 مايو، عمودا من الرماد البركاني ارتفاعه 3 كيلومترات.

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وجاء في البيان، "يبلغ ارتفاع عمود الرماد البركاني 3 كيلومترات، وارتفاع البركان نفسه يبلغ 1469 مترا، وانتشر عمود الرماد البركاني مسافة 18 كيلومترا في اتجاه الشمال الشرقي".

وبركان كاريمسكي هو أحد براكين كامتشاتكا النشطة، يقع في منطقة يليزوفسك على بعد 125 كلم شمال مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية.

ويذكر أن بركان كاريمسكي قذف مساء يوم 4 مايو الجاري عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 2.5 كلم وانتشر مسافة 15 كلم باتجاه الجنوب الغربي، وفي يوم 5 مايو قذف عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 3.2 كلم، انتشر باتجاه بعض بلدات المنطقة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"