كوريا الجنوبية تنزل إلى المياه 4 سفن عسكرية صاروخية جديدة

أعلن موقع Naval News أن كوريا الجنوبية أنزلت إلى المياه مؤخرا 4 سفن عسكرية جديدة أنتجتها لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "شهد حوض بناء السفن الكوري الجنوبي HJSC مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال 4 سفن صاروخية جديدة من نوع PKMR إلى المياه، هذه السفن طورت خصيصا لتحل محل بعض سفن الدوريات القديمة في جيش البلاد".

وأشار الموقع "إلى أن كوريا الجنوبية تخطط للبدء بتشغيل هذه السفن بعد شهرين تقريبا من تسليمها للجيش، وبعدها ستبدأ مرحلة تطوير الجديد Batch-II من سفن PKMR".

إقرأ المزيد

وتبعا لممثلي سلاح البحرية في الجيش الكوري الجنوبي "فإن سفن PKMR تمتاز عن سفن الدوريات القديمة في جيش البلاد بأنها أكثر متانة وتتمتع بمنظومات تسليح أفضل، وتشمل ترسانة أسلحتها صواريخ LIG Nex1 المضادة للأهداف البحرية، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وأنظمة حرب إلكترونية قادرة على التعامل مع الصواريخ الموجهة المضادة للسفن.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن PKMR نحو 44.7 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 230 طنا، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 40 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا