"ترميناتور" المطوّر يشارك في حماية الدبابات الروسية من نيران العدو في أوكرانيا

نشرت قناة "تليغرام" التابعة لوكالة الأنباء ANNA News الروسية مقطع فيديو أظهر عربة دعم الدبابات التي تحمل حرف V، وهي تسير في أحد أحياء مدينة سيفيرودونيتسك بحمهورية لوغانسك.

وقد سُجّل وجود تلك العربات التي أطلقت عليها تسمية "ترميناتور" في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وقد بدأت خدمة "ترميناتور" في الجيش الروسي عام 2018. وتخصص تلك العربة لحماية الدبابات من نيران العدو ويتم استخدامها ضمن الترتيب القتالي لوحدات الدبابات وإصابة الوسائل المعادية المضادة للدبابات (مثل الصواريخ المضادة للدبابات والمدافع المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض وغيرها) فضلا عن تدمير المخابئ المحصنة.

ولذلك تتضمن حوزة "ترميناتور" منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات والمدفعيْن الأوتوماتيكييْن عيار 30 ملم من طراز" 2 آ 42" ورشاش الدبابة وقاذفات القنابل الأوتوماتيكية "آغي – 17 دي".

ويمكن مقارنة "ترميناناتور"، من حيث حمايتها" بدبابة "تي–90" وحتى تتفوق عليها. وعلى سبيل المثال هناك أجهزة "ريليكت" للحماية الدينامية التي تحمي العربة من كل الاتجاهات، بما في ذلك من الأعلى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا