مسيّرة "أورلان" تستخدم لأول مرة لتوجيه ضربات إلى العتاد الحربي للجيش الأوكراني

استخدم الجيش الروسي لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا نسخة مطورة لمسيرة "أورلان – 10" بمقدورها توجيه ضربات جوية فائقة الدقة إلى الأهداف الأرضية.

بما فيها القوة البشرية والعتاد الحربي، من ارتفاع كيلومترين.

أفادت بذلك الخميس 12 مايو قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية.

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وقد نشر الجيش الروسي مقطع فيديو أظهر ذخائر يحملها الدرون الروسي وبينها 4 ذخائر شديدة الانفجار يمكن أن تصيب المركبات ومدافع الهاون والقوة البشرية للعدو.

يذكر أن "أورلان – 10" عبارة عن مسيّرة متعددة المهام استخدمها الجيش الروسي سابقا لأغراض الاستطلاع وإجراء دوريات وتعديل نيران المدفعية والصواريخ، مع العلم أنها كانت مرتبطة بمدفع الهوتز "مستا – إس ما". وليس بمقدور "أورلان" الآن توجيه المدفعية إلى الأهداف فحسب بل وتدميرها أيضا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا