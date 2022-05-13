أستراليا تخطط للحصول على زوارق عسكرية مسيرة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Naval News أن أستراليا تعمل على مشروع لتعديل بعض زوارقها العسكرية لتصبح مسيرة عن بعد.

وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن "الخبراء العسكريين الأستراليين وخلال معرض Indo Pacific 2022 أشاروا إلى أن سلاح البحرية الأسترالي يتعاون مع شركتي L3Harris و Austal لتعديل قارب Maitland وتحويله إلى قارب عسكري مسيّر عن بعد".

وأشار الموقع إلى "أن شركة Austal بدأت بالفعل بتفكيك أنظمة التسليح في القارب المذكور استعدادا لعمليات إصلاحه وتعديله، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة تطوير القارب وتعديله نحو سنة ونصف السنة، وبعدها سيتم اختبار قدراته الجديدة قبالة السواحل الأسترالية، وستختبر إمكانية توجيه هذا القارب عن بعد كما سيتم اختبار منظومات التوجيه الذاتي التي سيحصل عليها".

ويعتبر Maitland واحدا من أصل 14 قاربا من نوع Armidale تم تطويرها لصالح سلاح البحرية العسكري الأسترالي ما بين عامي 2005 و2008، وتم إخراج هذا القارب من الخدمة مؤخرا كما أخرج قاربان آخران من هذا النوع من الخدمة ما بين عامي 2014 و2021.

المصدر: سلاح روسيا