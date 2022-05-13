الولايات المتحدة تنزل إلى المياه سفينة عسكرية جديدة

أعلن موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة عسكرية جديدة.

وتبعا للموقع فإن حوض بناء السفن Fincantieri Marinette Marine بولاية ويسكونسن الأمريكية شهد مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة عسكرية جديدة إلى المياه، وهي السفينة رقم 29 من نوع LCS التي يتم تطويرها لصالح الجيش الأمريكي، والسفينة رقم 15 من فئة Freedom".

وأشار الموقع إلى أن سفن LCS يتم تصنيعها لصالح بريطانيا من قبل شركتين هما Lockheed Martin و Austal، الأولى تصنع هذه السفن بنماذج تقليدية أما الثانية فتصنعها وفقا لتصاميم معدّلة.

ويعادل مقدار إزاحة كل سفينة من سفن Freedom للمياه نحو 2862 طنا، ويبلغ طول كل سفينة 115.3 م، وعرضها 17.5 م، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل بحري في كل مهمة.

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وتتسلح هذه السفن بمدافع Mk.110 من عيار 57 ملم، وصواريخ RIM-116 المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 30 و12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 مل، كما جهزت لتحمل طائرات مسيرة من نوع MQ-8 ومروحيات MH-60R/S العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا