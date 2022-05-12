البرازيل تطور صواريخ جديدة لسلاح بحريتها

ذكر موقع Jane's المتخصص بالشؤون العسكرية أن البرازيل تعمل على تطوير جيل جديد من الصواريخ المضادة للأهداف البحرية.

وتبعا للموقع فإن "الخبراء في البرازيل مستمرون في تطوير جيل جديد من صواريخ MANSUP المضادة للأهداف البحرية الثابتة والمتحركة، أو ما يعرف بصواريخ AV-RE40, MAN-1، والتي ستخصص لسلاح البحرية في البلاد، ومن المفترض أن ينتهي العمل على تطوير واختبار هذه الصواريخ عام 2025".

وأشار الموقع إلى إنتاج هذه الصواريخ يتم تطويرها بمشاركة شركات برازيلية مثل Fundação Ezute، و SIATT، و Avibras، و Omnisys، وكانت البرازيل قد استعرضت نموذجا أوليا لهذه الصواريخ في معرض (LAAD) الذي عقد في ريو دي جانيرو في أبريل 2011، وكان من المخطط حينها أن يبدأ إنتاجها نهاية 2018 أو بداية 2019 لكن المشروع تأخر لعدة أسباب.

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وصواريخ MANSUP وفقا لمطوريها ستكون صواريخ مضادة للأهداف البحرية، ولها القدرة على التعامل مع أهدافها في مختلف ظروف الطقس والأحوال الجوية، وستعمل بسرعة أولية تبلغ 870 كلم/سا، كما ستكون قادرة على إصابة أهداف على مسافة 100 كلم.

وتخطط البرازيل لاستخدام هذه الصواريخ مع غواصاتها الجديدة التي تعمل بالديزل والكهرباء وغواصات Alvaro Alberto النووية التي ستحصل عليها بداية العقد القادم، كما يفترض أن تستعملها مع فرقاطات Tamandare الأربع التي ستزود بها جيشها ما بين عامي 2025 و2028.

المصدر: سلاح روسيا