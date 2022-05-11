أمريكا تنتهي من تحديث سفينة حربية كبيرة

أعلن موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة انتهت من تحديث وتطوير إحدى المدمرات الحربية التابعة لسلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "أكملت شركة Vigor الأمريكية عمليات تحديث مدمرة McCampbell من نوع Arleigh Burke التابعة لسالح البحرية في البلاد، وصلت هذه السفينة إلى حوض الإصلاح التابع للشركة صيف عام 2022، ومنذ ذلك الحين عمل على تحديثها نحو 350 شخصا، وبموجب عقد بلغت قيمته 115 مليون دولار.. خلال عمليات التحديث تمت إعادة إصلاح هيكلها، وجهزت بمعدات وأنظمة كهربائية جديدة، وتم تحسين قدراتها القتالية".

وأشار الموقع إلى أن McCampbell هي السفينة الخامسة والثلاثون من نوع Arleigh Burke التي صنعت لصالح الجيش الأمريكي، وسابع سفينة من طراز Flight IIA المعدّل.

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ويبلغ طول هذه السفينة 155 مترا، وعرضها 20 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9000 طن، وتضم منظومة تسليحها صواريخ توماهوك المجنحة، وصواريخ RUM-139 VL-ASROC المضادة للسفن، وصواريخ SM-2 المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 20 و13.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، كما جهزت بمنصتين لحمل مروحيات SH-60 العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا