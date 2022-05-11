مدرعة روسية لقوات الحدود تشارك في العملية العسكرية بأوكرانيا

تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا مدرعات قوات الحدود الروسية " كا – 43269" المعروفة كـ"فيستريل".

وكان الجيش الروسي قد قام بتجربة تلك المدرعات في وقت سابق بسوريا. واستخدمها هناك الجيش الروسي والقوات المسلحة للجمهورية العربية السورية على حد سواء.

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وتحارب تلك المدرعات بشكل خاص ضمن قوام قوات Z للجيش الروسي في جنوب أوكرانيا. وتم تصميم تلك المدرعات أولا لقوات الحدود الروسية، وأطلقت عليها تسمية "بي بي إم – 97"، ما يعني أنها دخلت الخدمة عام 1997، ثم اهتمت بشرائها الأجهزة الأمنية الروسية الأخرى، بما فيها وزارة الدفاع الروسية.

ومن مميزات المدرعات المذكورة قدرتها على تحمل الإصابات بأعيرة مختلفة مثل رصاص رشاشات عيار 12.7 ملم ، فضلا عن استخدامها لقطع الغيار من شاحنة "كاماز" في تصميمها، الأمر الذي يبسّط إنتاجها.

ويتكوّن طاقم المدرعة من فردين إلى جانب 8 أفراد من المشاة.

وتم تزويد المدرعة برشاش "كورد" عيار 12.7 ملم بمدى العمل حتى 2000 متر وقاذف القنابل الأوتوماتيكي" " آغي – 15، بلاميا" بمدى العمل 1700 متر.

ويمكن أن تستخدم المدرعة أبراجا مدرعة مأهولة وغير مأهولة مزوّدة بمدافع أوتوماتيكية عيار 30 ملم ورشاشات عيار 7.62 ملم.

ويولّد محرك المدرعة قوة 240 حصانا، سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 100 كلم/ساعة، وزنها 10840 كلغ.

ويمكنها أن تسير إلى مسافة 1000 كلم دون أن تزوّد بالوقود.

وهناك نماذج مختلفة تم تصميمها على أساس منصة مدرعة "فيستريل"، بما فيها مدرعة الاستطلاع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا