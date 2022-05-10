إيلون ماسك يكشف عن موعد إطلاق مركبة "ستارشيب" إلى المريخ

قال إيلون ماسك رائد الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس"، إن المركبة الفضائية "ستارشيب" يمكنها القيام برحلة غير مأهولة إلى المريخ في غضون خمس سنوات.

وقال ماسك لصحيفة "فايننشال تايمز" خلال مؤتمر: "أعتقد أننا قد نكون قادرين على إطلاق مركبة فضائية غير مأهولة إلى المريخ في غضون 3-5 سنوات، وبعد ذلك، أعتقد، إذا نجح الأمر، سنكون قادرين على إرسال مهمة مأهولة إلى المريخ قبل نهاية العقد".

وأشار رجل الأعمال إلى أن "نوافذ" الرحلات الجوية إلى المريخ تفتح كل عامين، ويتم تحديد الموقع الضروري للكواكب للرحلة من مدار الأرض إلى مدار المريخ كل 26 شهرا. مضيفا: "نأمل أن نجري محاولتنا الأولى لإطلاق (مركبة ستارشيب) هذا الصيف، على مدى الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة".

وأعلن ماسك في وقت سابق عن خطط لاستعمار المريخ، والتي يتم بناء صاروخ "ستارشيب" من أجلها. وفي منتصف نوفمبر 2021، قال ماسك إن الإطلاق المداري لنموذج المركبة الفضائية "ستارشيب" يمكن أن يتم في يناير أو فبراير 2022.

المصدر: نوفوستي