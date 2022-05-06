اكتشاف أكبر رسوم صخرية في أمريكا الشمالية بولاية ألاباما

أعلن علماء الآثار في الولايات المتحدة أنهم اكتشفوا أكبر الرسوم الصخرية في أمريكا الشمالية بولاية ألاباما.

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وتشير مجلة Antiquity، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا خمس لوحات، رسمت على ثلاث منها مخلوقات مجسمة، وعلى الرابعة ثعبان من نوع أفعى صنجية (ذات أجراس) كان الناس في الماضي يقدسونها. واللوحة الخامسة صورة غامضة لجسم ملتو.

ويبلغ قطر أصغر لوحة من اللوحات المكتشفة ثلاثة أقدام (0.91.5 متر)، ولوحة الثعبان هي الأطول بين اللوحات المكتشفة حيث يبلغ طولها حوالي عشرة أقدام (3.048 متر) وتعتبر أكبر لوحة صخرية مكتشفة حتى الان في أمريكا الشمالية.

وجميع هذه اللوحات منحوتة على جدار، قبل حوالي 2000 عام . ولكن لم يتمكن العلماء من تحديد المقصود من هذه اللوحات والهدف منها. ولكنهم يفترضون أنها تمثل شخصيات من أساطير دينية مجهولة. لأن الناس كانوا يعتبرون الكهوف مدخلا إلى العالم السفلي. أي أن هذه الرسوم قد تعبر عن الأرواح.

ووفقا للباحثين، "هذه لوحات فنية كبيرة، تمكن الفنانون من رسمها دون أن يتمكنوا من رؤية لوحاتهم كاملة".

وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء اكتشفوا هذه اللوحات باستخدام تصوير ثلاثي الأبعاد، يساعدهم على اكتشاف لوحات صخرية جديدة في الكهوف الأمريكية.

المصدر: نوفوستي