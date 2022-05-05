روسيا تطور منظومات تحديد المواقع للمظلات الذكية

أعلنت الجامعة الوطنية الروسية للأبحاث وتكنولوجيا الإلكترونيات عن تطوير منظومات جديدة تساعد على استعمال المظلات في إيصال البضائع إلى الأماكن النائية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة "قام العلماء في الجامعة بتطوير أنظمة التحكم الآلي بالمظلات لتكون قادرة بشكل مستقل على إيصال الحمولات إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، تعتمد هذه الأنظمة على خوارزميات ذكية تم تطويرها لتكون قادرة على تحديد المواقع بشكل دقيق، ولتكون بديلا عن نظائرها الأجنبية المستخدمة حاليا".

وأضاف البيان "الأجهزة الجديدة التي طورناها تساعد على التحكم بالمظلات لتصل إلى الأماكن الصعبة، وبمعدل خطأ يتراوح ما بين 100 إلى 150 م، هذه الأجهزة يمكنها تحديد المواقع بالاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية، كما يمكن توجيهها عن بعد".

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وحول الموضوع قال الخبير التقني والمدرس في قسم تكنولوجيا النانو والأنظمة الدقيقة في الجامعة، بافل يركين: "الميزة الأساسية في أجهزتنا هو أنها تعتمد على وحدة GKV-6 الروسية الصنع والتي تعمل على تحديد المواقع من أقمارنا الصناعية، هذه الوحدة تعتبر بديلا ممتازا عن الوحدات الأجنبية المستخدمة في مجال التحكم بأنظمة التوجيه الذاتي.. لقد قمنا بتطوير تطبيق خاص أيضا للتحكم بالعديد من الأشياء الضرورية لإنزال البضائع بالمظلات، والوحدات الإلكترونية الجديدة التي طورناها مجهزة بأجهزة تمكن من التحكم بها عن بعد 10 كلم".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Technodinamika التابعة لـ "روستيخ" الروسية كانت قد سجلت هذا العام أيضا براءة اختراع لمظلات ذكية مجهزة بأنظمة لتحديد المواقع، و يمكنها الهبوط من ارتفاعات تصل إلى 8000 م وإيصال الحمولات إلى أماكن محددة يصعب الوصول إليها.

المصدر: فيستي